Tadej Pogacar ganó la etapa reina y es virtual campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

El corredor esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se ha impuesto en la etapa reina de la Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, entre Calpe y Sierra de Bernia (Altea), de 170 kilómetros, con un tiempo de 4:22:03 horas y se ha convertido en el virtual vencedor de la ronda valenciana, a falta de la última etapa llana de este domingo.

El joven ciclista arrancó a tres kilómetros de meta, en el primer ataque de los favoritos, y supo mantener su renta hasta el alto de la Sierra de Bernia, de primera categoría, para ganar en solitario su segunda etapa en esta edición y recuperar el jersey amarillo.

La perla eslovena, que con apenas 21 años ya hizo podio en la pasada Vuelta a España, mostró su ambición y calidad en la duras rampas del último puerto de la jornada, donde atacó con mucho atrevimiento e impuso un ritmo inalcanzable para sus perseguidores, el holandés Wout Poels y el británico Tao Geoghegan, que entraban a meta a 6 segundos.

La etapa comenzó con mucho nerviosismo y superados los 15 kilómetros se formó un grupo de escapados integrado por Tim Declercq (DQT), Greg Van Avermaet (CCC), Julien Duval (ALM), Van Hooydonch (CCC), Serrano (CJR), Jorge Cubero (BBH) y Giovanni Carboni (BCF).

📺 Watch a superb ride of @TamauPogi sees him win on the stage 4 of the @VueltaCV 🇪🇸! 👊🥇#UAETeamEmirates #RideTogether #VCV2020 pic.twitter.com/Ui08nbUYYf