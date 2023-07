Tajante decisión que tomó Egan para los Mundiales de Ciclismo: "no me conviene"

Se acercan los Mundiales de Ciclismo y hay expectativa total por lo que podrá pasar con la nómina de colombianos que irán a representar al país en este importante evento deportivo.

Aunque por el momento no hay una lista oficial, se filtró los posibles convocados, pero ahí no aparece Egan Bernal, quien dio a conocer que sí fue llamado, pero que respondió de acuerdo a lo que creía mejor para su carrera.

En una entrevista para ESPN tras disputar la etapa 20 del Tour de Francia, Egan inició diciendo que "sí, me llamaron, pero dije que no. La verdad es un recorrido que no me conviene y prefiero no ir".

"Es un recorrido en el que la montaña será mínima, no se adapta a mis condiciones. Hay mucha curva, mucho llano y dije que no", añadió el corredor del Team Ineos.

Así las cosas, parece que el objetivo de Egan no es hacer presencia con la selección Colombia en los Mundiales, pues todo apunta a que prefiere descansar tras tres semanas duras de competencia.

Esta es la posible lista de ciclistas colombianos que irían a los Mundiales de Ciclismo que iniciarán el próximo 5 de agosto en Glasgow:

Miguel Ángel López (Team Medellín)

Walter Vargas (Team Medellín)

Rigoberto Urán (Education First)

Fernando Gaviria (Movistar)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates)

Harold Tejada (Team Astana)

Rodrigo Contreras (Colombia Pacto por el Deporte)