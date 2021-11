Talento del ciclismo colombiano reemplazará a Esteban Chaves en el Bike Exchange

El mercado de ciclismo se sigue moviendo de cara a lo que será el próximo año y tiene a los colombianos como protagonistas. En este caso es el joven de 21 años Jesús David Peña quien fue fichado por el BikeEchange, escuadra donde estaba Esteban Chaves.

El 'Chavito' fue transferido al Education Nippo, razón por la cual el cupo libre terminó siendo para el Peña, quien es una de las 'joyas' del pedal nacional para brillar en las competencias más importantes del World Tour.

Oriundo de Zipaquirá, Jesús Peña salió campeón de dos Vueltas a la Juventud en 2019 y 2021; como características, se destaca en la montaña, además puede hacer un buen papel en la contrarreloj.

“Se nos ha presentado esta emocionante oportunidad y después de analizar estadísticas y datos de Peña con nuestro cuerpo técnico y tener la oportunidad de ver algunas de sus actuaciones, estamos felices de tenerlo con nosotros desde la próxima temporada", aseguró Brent Copeland, director del equipo.

Por otra parte, el pedalista se mostró contento con la noticia, pues desea potenciarse en todo ámbito para poder pelear etapas en grandes competencias de la UCI.

“Estoy muy emocionado. Me uniré a un equipo World Tour que siempre ha sido mi sueño. Hacerlo con Green EDGE Cycling, que siempre he seguido, lo hace aún más especial. Cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé ni un segundo y la aproveché de inmediato", concluyó.