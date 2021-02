El próximo viernes 19 de febrero dará inicio en la comuna francesa de Biot la edición 53 de la carrera de los Tour de los Alpes Marítimos, la cual es de categoría 2.1 en la Unión Ciclista Internacional y que contará con la participación de importantes figuras entre los que se destaca el colombiano Nairo Alexander Quintana con el equipo Arkéa-Samsic.

Quintana hará su debut oficialmente en la temporada 2021 en la prueba que ganó el año anterior, por delante del local Romain Bardet.

Teniendo en cuenta las novedades en el calendario que ha generado la pandemia del coronavirus, los más importantes equipo de categoría Word Tour han aprovechado la realización de este tipo de pruebas para darle rodaje a sus figuras de cara las grandes vueltas. Por lo anterior, el Team INEOS Grenadiers anunció una poderosa nómina para la competencia francesa que está liderada por el británico Geraint Thomas.

También estará el campeón del Giro de Italia 2020 Tao Geoghegan Hart y el campeón mundial contrarreloj Rohan Dennis.

Nómina del INEOS para el Tour de los Alpes Marítimos:

Dennis Rohan, Tao Geoghegan Hart, Jhonatan Narváez, Tom Pidcock, Pavel Sivakov, Geraint Thomas y Dylan Van Baarle.

