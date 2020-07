Team Sunweb definió sus nóminas para el Tour de Francia y Giro de Italia

El equipo alemán de categoría UCI World Team Sunweb dio a conocer sus nóminas para afrontar la versión 2020 del Tour de Francia y el Giro de Italia.

Después de la salida del holandés Tom Dumoulin de su plantilla, la escuadra quedó sin un claro líder, por lo que tendrá un conjunto corredores "caza etapas" que tendrá como principal referente a alemán Nikias Arndt, el irlandés Nicholas Roche y el belga Tiesj Benoot.

A estos dos corredores los acompañarán Søren Kragh Andersen, Cees Bol, Marc Hirschi, Joris Nieuwenhuis y Jasha Sutterlin.

Por otro lado, para el Giro de Italia sí contará con ciclistas que buscarán una posición entre los diez primeros de la clasificación general en donde el holandés Wilco Kelderman, quien termina contrato a final de temporada será la principal carta.

Kelderman contará como gregarios con alemán Nico Denz, los australianos Chris Hamilton, Jai Hindley, Michael Matthews, el holandés Sam Oomen, el danés Casper Pedersen y el holandés Martjn Tusveld.

ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ʟᴏᴀᴅɪɴɢ... ██████████] 80%



📍🔜 @LeTour

📍🔜 @giroditalia



Pack your jerseys guys, you're going to #TDF2020🇫🇷 and #Giro🇮🇹! 🚲#KeepChallenging pic.twitter.com/tbDJEMfcjB