Técnico de Arkea calificó a Nairo contra otros líderes en Tirreno Adriático

Este martes se llevó a cabo la última etapa de Tirreno Adriático en Italia ratificando el título de Tadej Pogacar y dejando a Wout Van Aert como subcampeón y ganador de la contrarreloj de esta jornada, mientras que el español Míkel Landa completó el podio seguido de Egan Bernal.

Nairo Quintana tuvo una buena carrera y ocupó el puesto 12 de la clasificación general por una lamentable descolgada que sufrió el domingo debido a las condiciones climáticas en la fracción y la mala planificación. No obstante, Arkea hizo un balance positivo para el colombiano que de a poco retoma las fuerzas en sus piernas tras la operación de rodillas a la que se sometió tras el Tour de Francia 2020.

Flavien Soenen, entrenador de Arkea, hizo su balance sobre el colombiano: “Hay muchas lecciones interesantes que aprender de esta contrarreloj. Primero para la clasificación general. Cuando miramos el ranking, podemos ver que en 10/15 segundos hay una gran cantidad de escaladores / líderes: Nairo, Adam Yates, Romain Bardet, Egan Bernal, etc. Algunos están un poco más adelantados, pero tenemos la confirmación de que Nairo está a la altura. Es capaz, incluso en un crono con relieve plano, que no necesariamente beneficia a los escaladores, de no perder el tiempo con sus competidores directos. Hoy no se ha rendido”, señaló en primera medida.

“Si bien un triunfo era importante, seguía siendo necesario mantener este duodécimo lugar en la clasificación general. Luego vimos algunas cosas buenas con sus compañeros que terminaron la semana tan duro como empezaron. Laurent Pichon se lo pasa bien (37º), la experiencia habla. Luego Thibault Guernalec para su primera contrarreloj a nivel World Tour, después de una carrera de una semana terminó 33º. Ha sufrido un poco al final de su carrera después de una primera parte muy buena, pero eso nos da buenas indicaciones para el resto de la temporada”, agregó el adiestrador del equipo francés.