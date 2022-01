"Tengo ganas y quiero volver a ganar": Nairo avisa sus objetivos para la temporada

Todo está listo para que la temporada ciclística internacional 2022 dé inicio y a pesar del accidente que sufrió Egan Bernal, la afición colombiana tiene esperanzas de que sus 'escarabajos' se destaquen en las más importantes pruebas del calendario.

Como ha sido constante en la última década, uno de los llamados a figurar es Nairo Alexander Quintana. El boyacense tendrá en la nueva temporada la oportunidad de mejorar sus presentaciones del 2020 y 2021, años en los que no pudo demostrar su mejor nivel debido a las caídas y lesiones que le disminuyeron su rendimiento.

Para la nueva campaña, Nairo tiene claros sus objetivos y en diálogo con Revista Rouleur sentenció que hará parte de la nómina del Arkéa-Samsic en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.

"El equipo no lo ha confirmado, no ha decidido tampoco nada por el Giro de Italia, pero pienso que lo más favorable para nosotros y en la condición en que estamos, hacer el Tour y la Vuelta nos viene muy bien", afirmó.

Nairo fue realista en señalar que será difícil pelear por la clasificación general del Tour de Francia, por lo que en esta ocasión podría disputar la prueba como un "cazador de etapas".

"El Tour es el objetivo principal aunque es difícil pelear por la general. Hay que ser conscientes e iremos a por etapas y algunos objetivos importantes para el equipo".

Sobre la posibilidad de volver a ganar una de las tres Grandes Vueltas, Quintana aclaró que no sabe si lo podrá lograr, pero sí sentenció que lo intentará.

"No sé si la puedo ganar o no. La competencia en mayor. Estoy convencido de que quiero hacerlo y tengo el convencimiento personal de que el físico todavía está. Eso es lo que sé. ¿La puedo ganar? No lo sé, tengo ganas y quiero volver a ganar. Sé que el cuerpo está y que tenemos que seguir trabajando fuerte", puntualizó.