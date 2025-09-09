“Tenía ganas de ganar con la camiseta de Colombia”: Egan Bernal

El 9 de septiembre de 2025 será un día que se recordará para la historia, Egan Bernal logró hacerse con la decimosexta etapa de la Vuelta a España, logrando en lo personal la primera victoria de una de esta competencia.

Fue una carrera marcada por una larga fuga en la que siempre estuvo presente el colombiano, marcó el ritmo y se hizo fuerte en las subidas para conseguir la diferencia que lo llevó a la victoria, cabe recordar que esta etapa tuvo que finalizar 8km antes de la meta por protestas en esta.