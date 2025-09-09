Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 12:10
“Tenía ganas de ganar con la camiseta de Colombia”: Egan Bernal
Primeras declaraciones del colombiano después de su victoria en la Vuelta.
El 9 de septiembre de 2025 será un día que se recordará para la historia, Egan Bernal logró hacerse con la decimosexta etapa de la Vuelta a España, logrando en lo personal la primera victoria de una de esta competencia.
Fue una carrera marcada por una larga fuga en la que siempre estuvo presente el colombiano, marcó el ritmo y se hizo fuerte en las subidas para conseguir la diferencia que lo llevó a la victoria, cabe recordar que esta etapa tuvo que finalizar 8km antes de la meta por protestas en esta.
Primeras declaraciones de Egan
Egan habló después de su victoria en la Vuelta a España y se mostró muy contento de lo conseguido sobre todo por la camiseta que llevaba puesta.
En la declaración Egan se sintió muy contento y confiado, habló de que después de salir del top 10 su objetivo era la victoria de etapa.
Habló de lo importante que fue para él conseguir esta victoria, sobre todo teniendo en cuenta la camiseta que llevaba puesto, que describió como algo muy importante para él.
🗣️ "I really wanted to win with the national jersey, which means a lot for me." 🇨🇴@Eganbernal gives his reaction to a hard-fought stage victory at #LaVuelta25 👊 pic.twitter.com/1YpoMPjXNX— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025
Cómo quedó el colombiano en la general
Tras la victoria de etapa Egan logró subir dos posiciones en la clasificación general, pasó de la posición 14 a la posición 12 y se acercó al top 10 de la carrera. Ahora hay que ver como sigue el colombiano en la carrera, si este esfuerzo le pasa factura o si más bien lo fortalece mentalmente para lo que queda.
RECORRIDO DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2025
La decimoséptima etapa de la Vuelta a España se correrá este miércoles 9 de septiembre entre O Barco de Valdeorras y el Alto del Morredero, en una etapa que recorrerá 143.2km y será una etapa de media montaña con final en un puerto de primera categoría.
Fuente
Antena 2