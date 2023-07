Tentadora oferta a Mikel Landa para dejar el Bahrain e ir a un equipo 'top' del World Tour

Los movimientos en el ciclismo internacional empiezan a cocinarse desde el Tour de Francia, y en esta ocasión corren por cuenta de Mikel Landa.

Y es que si bien ha habido un buen desempeño de los pedalistas españoles en el Tour, dejando un balance de tres victorias de etapa, ninguna ha sido para Landa, quien se encuentra en deuda y ya se especula sobre la posibilidad de que salga del Bahrain Victorious una vez termine la temporada.

Vea también: ¿Cuál fue la sanción para las motos que que cortaron ataque de Pogacar a Vingegaard?

Mikel Landa saldría del Bahrain Victorious para 2024

Pues el medio belga 'HLN' informó que Mikel Landa podría firmar contrato con el Soudal Quick Step a partir de 2024, teniendo en cuenta que el corredor es del agrado del director deportivo del equipo Patrick Lefevere.

Eso sí, la contratación de Landa, de 33 años, no se plantea ante la posible marcha de Remco Evenepoel -pues en el Quick Step insisten en que no lo dejarán ir- sino más bien para que sea gregario del belga y tome las riendas cuando este se ausente de alguna carrera o no entre en su calendario. Eso sí, probablemente sus condiciones salariales sean más altas.

Y apoyando tal premisa, se ha hablado sobre la posibilidad de que Landa sea relegado en el Bahrain, teniendo en cuenta que su nivel actual no es el mejor, y hay piezas como el español Pello Bilbao y el colombiano Santiago Buitrago que vienen tras él y siguen en la carrera por convertirse en 'capos'.

Le puede interesar: [Video] Impactante caída en el Tour por culpa de un aficionado; perjudicado Egan Bernal

De llegar a un acuerdo con el Soudal Quick Step, Landa arribará a su séptimo equipo profesional, teniendo en cuenta que ya había integrado al Orbea, el Euskaltel-Euskadi, el Astana, el Sky y el Movistar.