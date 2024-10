Terror en el Ineos: Egan, Pidcock y Geraint Thomas se quedarían sin equipo

Pese a ser uno de los equipos más importantes del World Tour hace algunos años, el Ineos Grenadiers pasa por una crisis que va más allá de las escasas victorias que obtuvo a lo largo de 2024, y más bien llega a tocar la interna del equipo, incluso llegándose a especular que hay desinterés en mantener vigente la escuadra ciclista.

La 'gota que rebasó el vaso' fue la exclusión de Tom Pidcock, la estrella actual del equipo, del Giro de Lombardía 2024, cuando se preveía que el ciclista británico sería la apuesta del Ineos para ganar la última clásica -monumento, por demás- de la temporada. A partir de allí, un conocedor de la interna, dejó abierta la posibilidad de que quieran "aburrir" a los corredores 'grandes' para que busquen nuevos aires y liberar gastos.

Johan Bruyneel, exdirector de equipos ciclistas, manifestó en el podcast 'La Movida', que -desde su mirada- existe la posibilidad de que el Ineos Grenadiers deje de existir, puesto que es conocedor que incluso el dueño de la empresa, Jim Ratcliffe, está totalmente alejado del equipo de ciclismo.

"Empecé a sospechar cuando dejaron de lado a Steve Cummings, el jefe de todos los líderes de equipo, sin motivo aparente, excluyéndolo del Tour de Francia. Tuvo que quedarse en casa y el equipo hizo un ridículo comunicado afirmando que se encargarían de todo desde casa. No tiene ningún sentido. Algo me dice que Ratcliffe ya no está interesado en el equipo ciclista", dijo abiertamente Bruyneel.

Y Bruyneel continuó comentando que "el equipo está destinado a desaparecer poco a poco", animándose a dar una estrategia que cree tener el Ineos: "Todavía tienen algunos corredores bajo contrato hasta 2027, pero creo que esta es una manera de liberarse antes de 2027 y ahorrar dinero".

Incluso, si se trata el caso de Pidcock, que es el ciclista mejor pagado de la plantilla, este todavía tiene contrato hasta 2027, con cuatro millones de euros como salario por temporada, por lo que deshacerse de él sería un alivio financiero grandísimo.

Asimismo, con Pidcock saldrían dos de las grandes figuras del equipo, el británico Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal, quienes perciben menos dinero por temporada que el primero. Todo está por conocerse en las próximas semanas.

Por lo pronto, el Ineos sigue con la ficha en la UCI y continuará compitiendo en el World Tour, pero en la próxima temporada -dependiendo del declive deportivo que tenga- podría empezar a corroborarse la versión que se arrojó sobre la posibilidad de que desaparezca el equipo ciclista.