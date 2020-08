Thibaut Pinot: "Quedan dos etapas y el fin de semana puede estar animado"

Thibaut Pinot (Groupama FDJ), segundo de la general en el Critérium del Dauphiné, comentó al final de la tercera etapa que a pesar de haber "sufrido mucho por el calor" y vaticinó que el fin de semana con dos grandes etapas de montaña puede "estar muy animado".



"Estoy contento con el tercer lugar de hoy. No estuve tan bien como ayer, sufrí mucho por el calor, pero que estoy contento, no había mucho más por hacer, hemos ido muy rápido".



A 14 segundos del líder Primoz Roglic en la general, el ciclista francés considera que aún podrían cambiar las cosas en la general el fin de semana.



"El sábado y el domingo tenemos dos hermosas etapas donde las estrategias están claras: aquellos que quieran intentarlo para derrocar la clasificación general lo intentarán".



Por lo tanto, Pinot considera que "podemos tener un fin de semana animado y por qué no, tener algunas sorpresas agradables, veremos cómo responden las piernas".



"Por supuesto que me gustaría volcar la clasificación general, pero para eso hay que tener piernas. Ayer tuve grandes sensaciones, y hoy feliz de estar ahí. , así que veremos este fin de semana ".