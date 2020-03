Thibaut Pinot y el ‘infierno’ que vivió con el ataque de Nairo Quintana

Thibaut Pinot, capo del equipo Groupama, confesó que no tuvo arrestos para responder al ataque de Nairo Quintana (Arkea) en la última etapa de la París-Niza. El corredor francés fue honesto al reconocer que la potencia que mostró el boyacense fue de una magnitud tal que le impidió seguirle el paso a 3 kilómetros de meta.

Vea también: Nairo Quintana, el más afectado de los favoritos a ganar el Tour de Francia

Cabe recordar que Pinot ya había señalado el bueno momento de Quintana en el marco del Tour de la Provenza donde el sudamericano soltó un ataque feroz en el ascenso al Mont Ventoux, superando incluso un récord que impuso Marco Pantani.

Ahora, en la París-Niza, la historia se repitió. A tres kilómetros para coronar el puerto, Nairo se zafó del grupo de favoritos y nadie se atrevió a mantener el ritmo en la bicicleta. El de Cómbita voló para llevarse la etapa y ascender al sexto lugar de la clasificación general, por fuera de la pelea del título tras una caída sufrida en los días previos.

Le puede interesar: Lo de Nairo supera todo: nuevo récord tras el potente ataque en la París-Niza

“El ritmo fue alto en la escalada final, pero inicialmente aún había mucho viento. No fue realmente posible atacar y, además, Nairo Quintana fue, con mucho, el mejor: resultaba imposible pretender seguirlo. Era solo una cuestión de terminar lo más arriba posible, no ceder”, dijo Pinot, quien a pesar de no sentirse en su estado de forma ideal, quedó contento con el tercer lugar alcanzando en la etapa sabatina.

Tanto Quintana como Thibaut Pinot ahora entran en un periodo de cuarentena para descartar cualquier contagio del Covid-19, a la espera de cómo se desarrolla la situación actual de emergencia mundial que obligó a la suspensión de la mayoría de eventos deportivos.