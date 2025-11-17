Thomas, Bardet, Kristoff, Majka y otros 5 históricos ciclistas se retiran este 2025

En 2025 se retiran 40 corredores, entre ellos nombres ilustres que han representado una destacada generación de ciclistas que han logrado triunfos importantes en las grandes pruebas del calendario. Los nombres del galés Geraint Thomas, ganador del Tour 2018, y del francés Romain Bardet son, tal vez, los más contundentes.

Thomas (Cardiff, 38 años), con 5 medallas mundialistas en el ciclismo en pista y doble campeón olímpico de persecución, es miembro de la Orden del Imperio Británico desde 2008. A su triunfo en el Tour suma un segundo puesto en el Giro de Italia 2023. En la "grande boucle" continuó con el maillot del Sky la racha de tres títulos consecutivos de Chris Froome.

Bardet, de 35 años, se bajó de la bicicleta de ruta al final del Dauphiné el pasado mes de junio, y luego compitió en pruebas de gravel. En su momento representó la esperanza del ciclismo francés e hizo soñar a sus compatriotas con la posibilidad de ganar el Tour, hecho que no se produce desde el triunfo de Bernard Hinault en 1985.

En 2016 y 2017 el ciclista de Brioude logró sendos podios en el Tour de Francia, segundo y tercero respectivamente. En el Mundial en ruta 2018 el escalador galo obtuvo la medalla de plata.

