"Todo puede pasar": volvió a hablar Enric Mas por escándalo de Superman López

La novela 'Superman' López sigue siendo la comidilla en el World Tour.

Si bien se da por descontado que el colombiano no seguirá en el Movistar, tanto el ciclista como el equipo telefónico no han hecho oficial el acuerdo de la salida.

Esta vez el que habló volvió a ser Enric Mas, el subcampeón de la Vuelta a España y quien fuera señalado por la esposa de Miguel Ángel López luego del retiro del corredor boyacense.

El ciclista español quiso esquivar el tema, aunque dio algunas pinceladas del ambiente en el equipo.

"Yo no me quiero meter en ese tema porque no tengo nada que ver. Es una decisión que tomó él, yo no tengo nada en contra de él. Por ejemplo, un poco de lo que ha dicho Imanol, es un corredor que lleva 17 o 18 años en el equipo y es la primera vez que se encuentra con un caso de estos y todo puede pasar en el ciclismo", dijo Mas en declaraciones a través del canal de Twitch de la Vuelta a España 2021.

"Es un tema interno del equipo", reiteró, "pero tampoco quiero meterme, porque no me incumbe a mí”, agregó el ciclista catalán, quien no ocultó su sorpresa en la penúltima etapa de la ronda ibérica cuando supo de la decisión de ‘Superman’ de retirarse de la competencia.

Vale decir que Miguel Ángel López está pendiente de definir su futuro.

Todo apunta que su nueva escuadra será el Astana, formación de la cual hizo parte desde que llegó a la categoría World Tour antes de pasar a las filas telefónicas en 2021.