‘Bananito’ Betancur, el reto personal de Unzúe en el Movistar

Carlos ‘Bananito’ Betancur comenzó la temporada, la quinta vistiendo la camiseta del Movistar, escuadra en la cual no ha brillado desde que arribó, pero donde sigue recibiendo la confianza del director general, el español Eusebio Unzúe. El antioqueño estuvo cerca de cambiar de equipo a finales de 2019, pero sorpresivamente se mantuvo en las filas telefónicas, a pesar de no correr ningunas de las ‘grandes’.

¿Pero por qué sigue siendo corredor de uno de las formaciones más importantes de la categoría World Tour? Unzúe, presente en el Tour Colombia, se confesó respecto al colombiano. "Es verdad que muchas veces dices, no se lo merece, y hay otras que, no sé... Estoy convencido de que tiene calidad. Es verdad que lo tengo un poco como un reto personal y me gustaría que fuera capaz de estimular su fuerza de voluntad. Eso solo depende de Carlos", declaró el experimentado patrón de la equipo ibérico.

"Me gustaría verlo y no sentirme culpable de no haber sacado provecho de un talento como el que él tiene. Ya lo ha demostrado en los inicios de su carrera profesional. Desgraciadamente, por culpa de su no demasiada profesionalidad, no ha llegado donde esperábamos, pero tenemos confianza de que lo pueda conseguir", agregó Eusebio Unzúe respecto a su dirigido Carlos el ‘Bananito’ Betancur.

El pedalista de 30 años llegó al Movistar en 2016 después de vestir el uniforme del AG2R. Con la escuadra francesa ganó la París-Niza (2014) y se convirtió en el mejor de los jóvenes del Giro de Italia 2013. Desde entonces, sus resultados han venido en franco descenso por cuenta de varios faltas a la disciplina del Movistar, incluyendo un evidente sobrepeso que marcó la campaña del año pasado.