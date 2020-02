Elogios de un campeón: Fabio Aru, enamorado de Colombia y su ciclismo

A partir del próximo martes y hasta el domingo 15 de febrero, entre Boyacá y Cundinamarca se correrá la tercera edición del Tour Colombia que tiene como campeón a Miguel Ángel López que se impuso el año anterior en carreteras antioqueñas.

Aunque el campeón defensor no estará presente en la competencia, varios nombres destacados estarán en suelo colombiano gracias a la presencia de seis equipos World Tour que accedieron a la invitación de la organización. Uno de ellos es Fabio Aru, que actualmente corre para el UAE Team Emirates junto a varios colombianos.

“Es mi primera vez aquí en Colombia, es una experiencia única. Es un placer para mí estar aquí, la gente es muy buena, la carretera para entrenar es perfecta y me gusta mucho estar aquí”, señaló el pedalista italiano en diálogo con los medios oficiales de la carrera.

Asimismo, contó varios detalles de su preparación en diferentes lugares del país: “La altura es una parte fundamental para la preparación de la temporada. Estuvimos cinco días en Rionegro donde empezamos la adaptación para la altura y después nos trasladamos a Paipa. Aquí es más alto y me gusta mucho, me encanta Colombia”.

Posteriormente se refirió a sus compañeros colombianos en el equipo: “Puedo ayudar a mis compañeros Sergio (Henao), (Camilo) Ardila, Cristian Muñoz y Sebastián Molano. Voy a dar lo máximo que puedo, mi ciento por ciento y veremos hasta el final. El nueve será la presentación de equipos y falta un poco menos de una semana para la carrera, una semana de entrenamiento, de disfrutar de todo esto que es magnífico”.

Y cerró llenando de elogios a ciclismo colombiano: “Vi los últimos 20 kilómetros de los nacionales después del entrenamiento y me ha gustado, hubo mucha gente en la carretera y eso es muy importante para todo el movimiento del ciclismo... Es la primera vez para mí aquí en Colombia. Me gusta mucho y pienso que regresaré en los años que vienen. Es un honor para mí pues la gente me da mucha fuerza cada vez que me paro en una cafetería. De verdad gracias por esto”.

En el palmarés de Fabio Aru figura un título de Vuelta a España en 2015, año en el que también fue subcampeón del Giro de Italia. Además, un año atrás también había sido podio en la ‘corsa rosa’ y en el 2017 fue top 5 del Tour de Francia. A pesar de su alta edad, en el circuito es considerado como uno de los ciclistas más explosivos del World Tour, especialmente en etapas de montaña.