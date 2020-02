Iván Ramiro Sosa se perderá el Tour Colombia 2.1, según comunicó el programa Centro Deportivo de Antena 2. El pedalista del Team Ineos sufrió una fuerte caída en los kilómetros finales del Campeonato Nacional de Ruta; en este choque se fracturó un dedo de la mano, por ello decidiría no participar en la carrera que se desarrollará a partir del martes 11 de febrero.

Gran baja para el conjunto británico de cara a la competencia, pues Sosa era sin duda una de las fichas importantes para disputar el título de la carrera y su presencia también se destacaba por ser de gran ayuda a Egan Bernal, el líder del equipo para el Tour Colombia.

Sosa es un gregario importante del actual campeón de la 'Grand Boucle', por eso preocupa su no presencia. El parte oficial por parte del Ineos sobre el estado de salud del colombiano confirmó la noticia: "Desafortunadamente, Iván Sosa ha sido descartado para el Tour Colombia, después de sostener un pulgar roto en los Nacionales de ciclismo en ruta".

Unfortunately, @ivansosacuervo has been ruled out of @TourColombiaUCI after sustaining a broken thumb in the #Nacionales2020 road race.



Dr Richard Usher provides an update on his condition



Heal up soon Ivan 👊