Juan Sebastián Molano: "En un momento que dije 'nadie me va a ganar hoy'"

El boyacense Juan Sebastián Molano se impuso en la quinta etapa del Tour Colombia tras vencer en un emotivo embalaje a Álvaro Hodeg y se adueñó de la camiseta amarilla de los puntos luego de obtener su tercera victoria de fracción. Al finalizar el embalaje, entregó emotivas declaraciones.

“Fue complicado el último kilómetro, era poco técnico y yo creo que Quick Step sabe hacer muy bien su táctica, pero nosotros teníamos a Sergio (Henao) y Maxi (Richeze) y el trabajo tan impresionante que hicieron; si no lo hubieran hecho, la victoria hubiera sido imposible”, enfatizó el corredor del Team Emirates.

“Con ese trabajo dije, ‘nadie me va a ganar hoy’. Faltando 500 metros tenía muy buenas piernas y decidí esperar al final para no arriesgar… El sprint no fue muy rápido, se paró de a poco y al final aceleré”, continuó explicando el ganador.

Y cerró elogiando a su rival colombiano en el embalaje: “La verdad ‘Alvarito’ (Hodeg) es muy fuerte y salió muy duro. Yo tengo muy buenas piernas y estoy aprovechando al máximo las oportunidades que me da el equipo”.

Cabe señalar que Juan Sebastián Molano también había ganado una etapa en el Tour Colombia del año anterior y es una de las cartas a futuro del Team Emirates para las pruebas de velocidad cuando no esté presente su compatriota Fernando Gaviria.