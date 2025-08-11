Peligra el Tour Colombia 2025: Fedeciclismo revela dura razón de peso

E Tour Colombia 2025 podría estar en duda para. La realización de la carrera, que es una de las más destacadas del calendario nacional, tendría un grave problema de cara a la disputa para esta temporada. Así lo han confirmado autoridades de máximo nivel en el el pedalismo cafetero.

Rubén Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, habló con medios nacionales tras la realización de la Vuelta a Colombia 2025. El directivo apuntó que una de las competencias más destacadas del World Tour podría no tener lugar este año debido a la escasez en el presupuesto.

“Tenemos cuatro mil millones, nos faltan seis mil que es lo que aporta el estado. Normalmente, estamos hablando con el estado, los municipios, el gobierno nacional, pero está difícil la situación realmente... Si no conseguimos la plata con el estado no nos podemos meter en esa hazaña, el ciclismo son todas estas carreras, campeonatos nacionales, Vuelta a la Juventud, Vuelta a Colombia (masculina y femenina), Vuelta al Porvenir, Freestyle“, apuntó Galeano inicialmente en referencia al presupuesto de la carrera.

“Tenemos una gran responsabilidad desde la Federación, queremos trabajar en todas las modalidades, queremos hacer el Tour Colombia por el espectáculo que trae, pero indudablemente si no está la plata que necesitamos de los privados y del estado aplazaremos un año, lo vamos a hacer en el momento que tengamos los recursos”.