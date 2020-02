Quick Step confirmó nómina estelar con el mejor del mundo para el Tour Colombia

El próximo martes empezará la tercera edición del Tour Colombia 2.1 y el Quick Step confirmó su nómina de seis ciclistas para la competencia que será en las carreteras de Boyacá y Cundinamarca del 11 al 16 de febrero.

La escuadra estará liderada por los pedalistas Julian Alaphilippe y Bob Jungels, quienes serán la gran apuesta de esta temporada para el equipo, pensando en las llegadas planas y la montaña. Alaphilippe ,que además ha sido protagonista en las ediciones anteriores de esta competencia.

Por su parte, la cuota colombiana estará con el sprinter Alvaro Hodeg, quien viene de estar en la Vuelta a San Juan en Argentina y espera ponerse a punto para el resto de la temporada apostándole a los finales planos.

We are happy to return to the beautiful and spectacular @TourColombiaUCI, where we'll line up a strong six-man squad featuring three former stage winners: https://t.co/BUduo5T13X pic.twitter.com/TJXBgUD6Rd