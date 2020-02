Egan Bernal: Vamos a ver cómo se puede replantear la carrera

Tras una contrarreloj por equipos en la que triunfó el EF Pro Cycling con un tiempo de 18 minutos 1 segundo, Egan Bernal hizo su análisis de esta primera etapa del Tour Colombia 2020, en la que su equipo perdió a 46 segundos de la escuadra líder y ahora debe cambiar un poco su estrategia para enfrentar lo que viene en la competencia, pues dejó claro que no pensaba perder tanto tiempo respecto al primer lugar.

"No pensábamos perder tanto tiempo. No creo que hicimos una mala crono, EF hizo una muy buena crono, yo personalmente me sentí muy bien, hubo un par de errores en los cambios en el equipo, creo que al final con la fatiga y el cansancio se cometieron algunos errores, pero hay que aceptar que EF hizo una muy buena crono y ahora queda, simplemente, analizar la carrera y mirar dónde se puede recuperar ese tiempo", aseguró Bernal a los micrófonos de ESPN.

Teniendo en cuenta esta situación, Bernal sabe que deben replantearse la forma de enfrentar la competencia: "Vamos a mirar cómo se puede replantear la carrera, como dije anteriormente, no pensábamos perder tanto tiempo así que acá la estrategia debe cambiar un poco. Va a ser muy difícil recortarle ese tiempo a corredores tan fuertes como Rigo (Urán), (Daniel) Martínez o (Sergio) Higuita, pero puede pasar cualquier cosa y estamos acá para competir, para el espectáculo y para dar lo mejor de cada uno".

Para concluir, Egan se refirió a la forma en la que se sintió luego de la caída sufrida en los Nacionales de Ruta: "Me sentí muy bien, la verdad que todo bien. Entrenando no me había sentido muy bien como en la carrera, así que eso es lo bueno, haberme sentido así, pude mover muchos vatios, cuando me puse atrás me recuperaba súper rápido, en la carrera también me sentí así, entonces quedo muy contento con la forma que tengo para esta competencia".