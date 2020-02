Urán habló del triunfo de su equipo en la primera etapa del Tour Colombia

La victoria del EF Pro Cycling en la contrarreloj por equipos del Tour Colombia 2020, fue muy importante para el equipo de Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, quienes fueron protagonistas y, aunque no todos pudieron llegar a la meta al mismo tiempo, sí demostraron que quieren pelear por el título de la competencia, algo que se les facilitó un poco más luego de la buena diferencia que consiguieron en la primera jornada.

Lea también: Dura baja para la Selección y para León: Moreno será baja por cerca de un mes

Teniendo esto en cuenta, Urán habló de lo que fue esta etapa de 16.7 kilómetros, en la que el trabajo en equipo fue fundamental para alejarse por 45 segundos de sus más inmediatos perseguidores, los corredores del Deceuninck - Quick Step: "Obviamente bastante contento, el ritmo del equipo era muy fuerte y no lo pude aguantar, pero al menos aportamos lo que había que hacer durante la primera parte de carrera".

Posteriormente añadió sobre el trabajo realizado: "Nuestro objetivo era ganar la contrarreloj, sacar una buena diferencia y yo creo que eso fue lo que hicimos hoy. Fue una carrera espectacular, un trabajo en equipo, obviamente acá lo que buscamos un resultado general y eso es lo que estamos haciendo".

Le puede interesar: Egan Bernal: Vamos a ver cómo se puede replantear la carrera

Y concluyendo, fue claro al decir que no esperaban una diferencia así y que la carrera puede cambiar luego de la ventaja: "Así es, pinta diferente la carrera. A nosotros nos sorprendió la diferencia, no esperábamos que fuera tan grande. Pero fue un trabajo en equipo muy lindo, todos trabajamos muy bien, yo hice mi primera parte súper bien, pero en la segunda ya se me complicó más, lo cual queda evidenciado pues hace rato no me soltaban así de fácil. Pero así es el trabajo por equipo, esta era una contrarreloj por equipos, queda mucho tiempo y, aunque arrancamos bien, quedan muchos días".