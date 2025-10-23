Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 10:31
Tour de Francia 2026: confirman recorrido oficial de las 21 etapas
La 'ronda gala' del 2026 podría tendrá dos ascensos al mítico Alpe D'Huez.
El Tour de Francia 2026 promete emociones desde su primera pedalada. La edición número 113 de la ronda gala, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, arrancará con un espectacular recorrido en Cataluña, marcando un hito histórico para el ciclismo ibérico.
La organización confirmó que las tres etapas iniciales se desarrollarán en territorio español, combinando tramos urbanos, montañosos y costeros que pondrán a prueba tanto la táctica como la resistencia de los ciclistas.
La apertura, el sábado 4 de julio, tendrá lugar en la ciudad de Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros. El trazado recorrerá puntos emblemáticos como la Sagrada Familia y culminará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, tras dos ascensos exigentes que podrían definir los primeros segundos de diferencia.
La segunda etapa, pautada para el domingo 5 de julio, se desarrollará entre Tarragona y Barcelona, con un recorrido aproximado de 178 kilómetros. En su primera mitad, el pelotón recorrerá la costa mediterránea pasando por lugares como Sitges, ofreciendo postales inigualables.
Sin embargo, el tramo final promete sacudir la clasificación: una serie de ascensiones en los alrededores de Montjuïc podrían generar los primeros ataques serios. Esta jornada será clave para los escaladores explosivos y para aquellos que busquen aprovechar un terreno propicio para la estrategia.
Para el lunes 6 de julio, la caravana se desplazará hasta Granollers para dar inicio a la tercera jornada, que marcará la transición hacia territorio francés. Aunque el destino final no ha sido confirmado, se prevé que los competidores crucen los Pirineos, inaugurando así la fase montañosa del certamen.
Este trayecto servirá como anticipo de lo que vendrá: etapas de alta exigencia en los Alpes y en los principales macizos del país galo. Cataluña, de esta manera, se consolidará como el epicentro de un arranque que mezcla emoción, historia y espectáculo.
🤩 Here it is, the official route of the #TDF2026!— Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025
🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2026 !
🤩 Aquí el tenim, el recorregut oficial del #TDF2026!
🤩 ¡Aquí está, el recorrido oficial del #TDF2026! pic.twitter.com/LcqW9WgvWo
El diseño de estas primeras etapas no responde al azar. La organización del Tour ha apostado por un comienzo dinámico que rompa con la monotonía de otros años. Volver a la contrarreloj por equipos es una decisión estratégica que combina tradición y modernidad. Además, Barcelona, Tarragona y Granollers se convertirán en embajadoras de un evento que trasciende el deporte, mostrando al mundo su cultura y paisajes.
Aunque las tres primeras jornadas son el gran atractivo inicial, el recorrido completo de las 21 etapas tendrá varios ascensos claves en su totalidad. Lo cierto es que el inicio catalán ha despertado enorme expectativa entre aficionados y corredores. Uno de los detalles será paso doble por Alpe d'Huez en la tercera semana.
Las 21 etapas del Tour de Francia 2026
1ª etapa | Sábado 4 de julio: Barcelona - Barcelona (19 km, CRE)
2ª etapa | Domingo 5 de julio: Tarragona - Barcelona (182 km)
3ª etapa | Lunes 6 de julio: Granollers - Les Angles (196 km)
4ª etapa | Martes 7 de julio: Carcassonne – Foix (182 km)
5ª etapa | Miércoles 8 de julio: Lannemezan - Pau (158 km)
6ª etapa | Jueves 9 de julio: Pau – Gavarnie-Gèdre (186 km)
7ª etapa | Viernes 10 de julio: Hagetmau – Burdeos (175 km)
8ª etapa | Sábado 11 de julio: Périgueux – Bergerac (182 km)
9ª etapa | Domingo 12 de julio: Malemort – Ussel (185 km)
Primer día de descanso | Lunes 13 de julio: Cantal
10ª etapa | Martes 14 de julio: Aurillac – Le Lioran (167 km)
11ª etapa | Miércoles 15 de julio: Vichy - Nevers (161 km)
12ª etapa | Jueves 16 de julio: Circuito Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (181 km)
13ª etapa | Viernes 17 de julio: Dole – Belfort (205 km)
14ª etapa | Sábado 18 de julio: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155 km)
15ª etapa | Domingo 19 de julio: Champagnole - Plateau de Solaison (184 km)
Segundo día de descanso | Lunes 20 de julio: Haute-Savoie
16ª etapa | Martes 21 de julio: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26 km, CRI)
17ª etapa | Miércoles 22 de julio: Chambéry - Voiron (175 km)
18ª etapa | Jueves 23 de julio: Voiron - Orcières-Merlette (185 km)
19ª etapa | Viernes 24 de julio: Gap - Alpe d'Huez (128 km)
20ª etapa | Sábado 25 de julio: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km)
21ª etapa | Domingo 26 de julio: Thoiry - Campos Elíseos de París (130 km)
