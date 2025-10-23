Tour de Francia 2026: confirman recorrido oficial de las 21 etapas

El Tour de Francia 2026 promete emociones desde su primera pedalada. La edición número 113 de la ronda gala, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, arrancará con un espectacular recorrido en Cataluña, marcando un hito histórico para el ciclismo ibérico.

Lea también: Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?

La organización confirmó que las tres etapas iniciales se desarrollarán en territorio español, combinando tramos urbanos, montañosos y costeros que pondrán a prueba tanto la táctica como la resistencia de los ciclistas.

La apertura, el sábado 4 de julio, tendrá lugar en la ciudad de Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros. El trazado recorrerá puntos emblemáticos como la Sagrada Familia y culminará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, tras dos ascensos exigentes que podrían definir los primeros segundos de diferencia.