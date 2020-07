Tour de Francia presentó sus tres diseños para el 'maillot' que llevará el líder

La organización del Tour de Francia, junto con la marca de ropa francesa Le Coq Sportif, dieron a conocer tres novedosos diseños que tendrá el 'maillot' amarillo que portará el líder de la clasificación general de la competencia.

El primero rinde homenaje a la salida de la carrera en Niza y lo lucirá el primero de la clasificación general en la segunda y tercera fracción. El segundo diseño será utilizado desde la cuarta hasta la vigésima etapa y es en honro del trazado de la prueba, mientras que el último modelo será un reconocimiento al campeón y será empleado entre la etapa 21 y el pase en los Campos Elíseos.

💛 For the #TDF2020, @lecoqsportif is again putting the spotlight on the Yellow Jersey with three emblematic models:



➡ A jersey depicting the @VilledeNice, worn during stages 2 and 3

➡ A "Tour de France routes" jersey: stages 4 to 20

➡ A "Arc de Triomphe" jersey for stage 21. pic.twitter.com/uUeMudEN7m