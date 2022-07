A Pogacar le sale rival inesperado en el Tour: "podría echarlo todo a perder"

El esloveno Tadej Pogacar, que perdió a su compañero noruego Vegard Stake Laengen, positivo por covid, aseguró que la pandemia "no es un rival" pero sí amenaza con "echar todo a perder" en el Tour de Francia.

"El covid empieza a ser preocupante. Por desgracia, la pandemia está ahí y no nos salvamos de ella. No podemos arriesgarnos a correr enfermos, hay que tomárselo en serio", dijo el ciclista del UAE, maillot amarillo y que persigue su tercer triunfo consecutivo en París.

Pogacar señaló que "cada día hay miles de aficionados animando en las cunetas" y que, pese a todas las precauciones que toman, eso supone un peligro de contagio.

"No es verdad que el covid sea un rival, pero sí que puede echarlo todo a perder", señaló el líder de la general, que agregó que sus auténticos rivales son los corredores del Jumbo y del Ineos.

La baja de Laengen priva al esloveno de un buen compañero para afrontar las etapas de llano y se suma al hecho de que el suizo Marc Hirchi, que sustituyó antes del inicio del Tour al italiano Matteno Trentin, positivo por covid, se encuentra en dificultades tras haber sufrido caídas.

En el equipo UAE se hacen test cada dos días y tienen una máquina que determina el nivel de contagiosidad de cada corredor, lo que determina si pueden o no seguir en carrera.

Laengen dio negativo en el test que se hicieron este viernes, como el resto de los ciclistas, pero por la noche empezó a sentir dolor de garganta y tras hacerse otro test dio positivo.

Pese a esa baja, Pogacar se mostró confiado de "poder defender el maillot amarillo hasta París con seis hombres".

El esloveno, tercero de la etapa del día tras haber ganado las dos anteriores, aseguró que entró en la disputa de la victoria cuando vio que estaba bien posicionado en el repecho final, pero reconoció que el belga Wout van Aert fue más fuerte.

"Hemos tenido la oportunidad pero no era el objetivo", señaló el ciclista del UAE.

Pogacar reconoció que el calor empieza a ser un factor en el Tour y que no le viene bien. "Cuando llueve me siento mejor, con el calor no me siento igual de bien. Pero son las mismas condiciones para todos".