Alaphilippe analizó la cuarta etapa del Tour, la llegada de la alta montaña

El líder del Tour de Francia, el francés Julian Alaphilippe, mantiene el discurso del año pasado y dice que, aunque no persigue ganar la carrera, lo va a dar todo por no perder el maillot amarillo.

Entre Niza y Sisteron, el corredor del Deceuninck lució el jersey de líder por decimoquinta vez en su carrera y repitió que luchará con todas sus fuerzas para mantenerlo tras la primera llegada en alto de este martes.



"Mañana es una etapa difícil, voy a hacer todo lo posible para defender el maillot, porque es un orgullo llevarlo. Cada día que lo conserve será un plus (...) Sé que voy a tener que pelear para mantenerlo y eso me motiva (...) Siempre quiero más", afirmó.



"Llevar este jersey es un sentimiento especial, pero es diferente que el año pasado. Siento alivio y relajación. Echaba de menos la victoria, haber ganado y la forma en la que lo hice, además de tener el maillot amarillo, me hace sentir orgullo y un poco de alivio", comentó.

Entretanto, el australiano Caleb Ewan (Lotto) ganó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, de 198 kilómetros entre Niza y Sisteron, en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) conservó el maillot amarillo de líder.

Ewan se impuso al esprint frente al irlandés Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep). En una llegada contra el viento, el australiano de bolsillo, ganador de tres etapas en la pasada edición del Tour, inició con buen pie su participación, en la primera meta propicia para los velocistas.