Alberto Contador avisó a Egan Bernal lo que pasará con Froome en el Tour

Falta un mes y una semana para que tome partida la nueva edición del Tour de Francia 2020 y todavía se sigue hablando de los posibles candidatos al título, así como el enigma de qué pasará internamente en Ineos con Egan Bernal, Geraint Thomas y Chris Froome, luego que este último haya confirmado su cambio de equipo para el otro año.

Alguien que sabe muy bien del tema es Alberto Contador, experimentado corredor que compitió junto a Froome en los últimos años de su carrera deportiva y que es reconocido como uno de los pedalistas más valientes y atrevidos de esta década. Ahora, como comentarista de TV dio su opinión en diálogo con ‘Cyclingnews’.

Lea también: Sin colombianos, Movistar confirmó su nómina final para la Vuelta a Burgos

“En realidad, tiene sentido (que Froome luche el título). Ha ganado cuatro Tours, el Giro y la Vuelta y todavía se siente lo suficientemente fuerte como para luchar por estas carreras… Creo que Bernal (Egan) será uno de esos ciclistas que dará forma a toda una era de las carreras de bicicletas Grand Tour y está progresando muy rápido. Entonces, si Froome se quedaba en el Equipo Ineos, tendría que cambiar los objetivos o trabajar para Bernal ", señaló ‘el chaval’.

Sobre la sorpresiva partida de Froome también tuvo palabras: "Israel Start Up Nation quiere subir de nivel y, en teoría, no se pueden revelar nuevos fichajes hasta agosto. Pero estoy seguro de que en este momento buscarán a los corredores para respaldar a Froome, porque de lo contrario no podrán para beneficiarse de lo que Froome puede ofrecerle tan completamente como desee. En mi opinión, el próximo año, Froome seguirá siendo uno de los principales favoritos para el Tour de Francia".

De interés: A un año de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos envían mensaje de esperanza por la pandemia

“No olvidemos tampoco a Jumbo-Visma, pueden darle al equipo Ineos una buena carrera por su dinero, pero lograr que Froome allí (A Israel) condimente las cosas, seguro", advirtió sobre el poderoso rival de Ineos.

Y cerró descartando posibles problemas internos en el Team Ineos: “Creo que los nombres más importantes del Equipo Ineos siempre se han tratado con consideración y cortesía y, por lo que puedo ver, no ha habido ninguna fricción entre los tres. Además, no creo que ninguno de los Ineos los líderes quieren 'impedir' que otro piloto participe, ya sea Thomas, Froome o Bernal”.