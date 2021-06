Alto nivel de Rigo Urán cambiará los planes de Education First para el Tour de Francia

Una de las gratas sorpresas camino al Tour de Francia fue el alto nivel de Rigoberto Urán en la Vuelta a Suiza donde ganó la cronoescalada de la penúltima fracción y quedó segundo en la clasificación general de Richard Carapaz. Este gran resultado de Education First lo haría modificar los planes del equipo para la ronda gala con más confianza hacia el colombiano, que igual iba a ser líder de escuadra.

Así lo confirmó el propio director Jonathan Vaughters en diálogo con ‘Cyclingnews’. Dijo que sí harán algo diferente, quizás correr de forma más agresiva, y explicó el complejo inicio de temporada que tuvo Urán por temas familiares y de salud.

“No quiero decir que estemos rehaciendo nuestra estrategia para el Tour, pero definitivamente vamos a darle un segundo vistazo, eso es seguro… Realmente no sabíamos dónde estaba (Urán) en cuanto a rendimiento porque había tenido mucho que hacer esta primavera”, dijo en primera instancia.

“Su esposa quería dar a luz a su hija en los Estados Unidos, por lo que estuvo en Florida durante bastante tiempo y luego lo hizo en Catalunya, pero inmediatamente recibió COVID justo después… Eso lo dejó encerrado en su apartamento durante dos semanas y luego regresó a Colombia. Rigo no ha corrido mucho este año, así que hubo muchas incógnitas en Suiza”, explicó sobre lo sucedido con Rigoberto este año.

Sobre el rendimiento en Suiza, comentó: "Creo que a muchos de nosotros nos sorprendió el rendimiento. Estuve hablando con su entrenador esta semana, Michele Bartoli e incluso él estaba tratando de averiguar cómo todas las piezas encajaban tan bien considerando las limitaciones que tenía Rigoberto. Se estaba volviendo más fuerte todos los días en el Tour de Suiza, por lo que solo se ve bien para el Tour de Francia ".

“Honestamente, necesito sentarme con Charly Wegelius (director deportivo de EF para el Tour) y discutir porque tomamos una postura más defensiva en el Tour de Francia o dejamos que los muchachos jueguen sus manos… Cuando Rigo terminó segundo en el Tour de Francia (2017), sin duda era nuestro piloto protegido, pero nosotros Taylor Phinney y Nate Brown en escapadas”, recordó.

Y cerró dando más pistas de cómo afrontar el Tour con este estado de forma de Rigo Urán: "No solo estábamos poniendo a todo el equipo a Rigo y protegiéndolo, como hicimos con Hugh Carthy en el Giro. Hubo momentos en los que solo cabalgamos para proteger a Rigo, como en 2018, y no funcionó tan bien… Para ser honesto, todo se ha lanzado al aire un poco. Nuestra selección del Tour no va a cambiar. Seguiremos teniendo los mismos ciclistas, pero la forma en que utilizamos a todos, es algo en lo que Charly y yo tenemos una larga charla sobre porque Suisse ha cambiado nuestra forma de pensar”, dijo confirmando también a Sergio Higuita.

"Es un equipo que puede ganar etapas o ser realmente efectivo para mantener a Rigoberto fuera de problemas en el llano o en la montaña”, finalizó Vaughters.