Aplazamiento del Tour puede beneficiar a Froome, según director del Ineos

El británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia, 2 de la Vuelta y 1 del Giro, podría ser uno de los grandes beneficiados por el retraso de 2 meses de la salida de la 'Grand Boucle', tiempo que el líder del Ineos aprovecharía para perfeccionar su estado de forma y eliminar las últimas secuelas de su grave accidente sufrido en junio de 2019, según Dave Brailsford, director del equipo.

"Chris Froome está trabajando duro en su casa, en el gimnasio y en el rodillo. Pasa muchas horas trabajando, y eso duele. Creo que él ve una oportunidad en el aplazamiento del Tour y piensa que puede entrenar más que los demás durante este período y que puede darle una pequeña ventaja", dice Brailsford en The Times.

10 months later. Thank you to @ChuSaintEtienne & Dr Philippot for putting me back together & getting me back on the bike. Today CHU Saint-Étienne and other hospitals across France are facing their own challenge with #COVID19

