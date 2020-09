Aviso en el Tour de Francia: “Roglic y Pogacar no son imbatibles"

El español Enric Mas se mostró satisfecho con su sexta posición en la etapa reina del Tour de Francia, al tiempo que aseguró que la victoria del colombiano Miguel Ángel López demuestra que los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar "no son imbatibles".

"Estoy contento, es verdad que me hubiese gustado llegar un poco más alante. A falta de 3 kilómetros iba muy bien, supongo que he sufrido un poco la altura, pero no puedo negar que estoy contento y satisfecho", aseguró el ciclista del Movistar.

Mas es ahora octavo de la general a 4.18 del líder, pero destacó la mejoría vivida en las últimas etapas.

"Vamos paso a paso. Ya dijimos que el equipo llegaba un poco atrasado de preparación, pero ahora estoy octavo de la general. Estamos en la tercera semana, que es muy dura, todo es posible", señaló.

Mas se refirió a la táctica del Bahrain, que no sirvió a su líder, Mikel Landa.

"No somos máquinas, somos personas y Landa puede haber tenido un mal momento. Esto es ciclismo y quien no arriesga no gana. Mikel ha arriesgado, no es que no le haya salido bien, es que otros estaban más fuertes", señaló.