Bora confirma la nómina para el Tour de Francia con Sagan a la cabeza

El equipo Bora contará con el eslovaco Peter Sagan, y los alemanes Emanuel Buchmann y Maximilian Schachmann, que regresan tras lesión, en el grupo de ocho corredores que iniciará el sábado en Niza el Tour de Francia (29 agosto - 20 septiembre).

Mire acá: 1983: La primera vez de un equipo colombiano en el Tour

Un tercer corredor que vuelve tras lesión, el austriaco Gregor Mühlberger, que sufrió una caída en el Criterium Dauphiné, también entró en la convocatoria.

"Pensé que el Tour se había acabado cuando no era capaz de levantarme tras la caída. Pero afortunadamente no me rompí nada", declaró Buchmann.

"Estaba en muy buena forma. En el Dauphiné era el más fuerte en la montaña, por detrás de Roglic, con Pinot. Ahora tengo signos de interrogación", añadió el alemán, cuarto en el Tour de 2019. "Solo podré ir día a día", advirtió.

Schachmann, tocado en una clavícula, no ha corrido desde su accidente en la Vuelta a Lombardía, el 15 de agosto, cuando fue golpeado por un coche exterior a la carrera.

Sagan, triple campeón mundial, también estará en la línea de salida, en busca de un nuevo maillot verde de la regularidad.

Lea aquí: Wiggins analizó el nivel de Egan de cara al Tour, tras salida de Thomas y Froome

- Equipo Bora en el Tour de Francia:

Emanuel Buchmann (GER), Félix Grossschartner (AUT), Lennard Kämna (GER), Gregor Mühlberger (AUT), Daniel Oss (ITA), Lukas Pöstlberger (AUT), Peter Sagan (SVK), Maximilian Schachmann (GER)