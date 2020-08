Campeón del Tour de Francia 2010 lanzó durísimas críticas contra Egan Bernal

Este sábado tomará partida oficial el Tour de Francia y el colombiano Egan Bernal luce como el principal favorito para ganar el título que ya obtuvo en la edición anterior. Varios comentaristas especialistas en ciclismo lo sitúan como el mejor junto a Primoz Roglic y la batalla estará por verse.

Sin embargo, el colombiano ha recibido una durísima crítica por parte del exciclista luxemburgués Andy Schleck, quien ganó el Tour de Francia en 2010. Este personaje aseguró Egan no podrá retener el título, entre otras cosas porque le falta experiencia y porque no podrá lidiar con el protagonismo de Ineos, puesto que el año pasado corría como segunda carta tras Geraint Thomas.

"No es fácil volver y defender un título del Tour de Francia. No todos los corredores pueden hacerlo. Era joven cuando ganó y es el rey de Colombia, pero no es tan sencillo repetir tu éxito cuando eres joven y hay mucha presión sobre tus hombros. La gloria es grande y te empuja hacia adelante de muchas maneras, pero también pagas un precio por ello, y estoy completamente seguro de que no está a la altura para lograrlo de nuevo. Yo pondría a Pinot por delante de él", fueron las palabras de Andy Schleck en el portal ‘Cyclingnews’.

"No sé mucho sobre su lesión de espalda, pero tenemos que recordar que no fue uno de los favoritos el año pasado. Es totalmente diferente estar bajo el radar que ser el líder indiscutible. Tuvo algunos días malos el año pasado, pero sólo lideró la carrera por unos pocos días. Tiene un equipo fuerte a su alrededor, pero mentalmente no creo que tenga la misma ventaja que alguien como Roglic o Pinot, que están acostumbrados a ir a las Grandes como líderes", agregó el exciclista campeón del Tour.