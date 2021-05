Chris Froome se confiesa: el estado físico y sus objetivos para el Tour de Francia

Uno de los grandes enigmas de cara al próximo Tour de Francia es el estado de Chris Froome, legendario ciclista británico multicampeón que ha tenido un notorio descenso en su rendimiento tras el grave accidente que sufrió en el Criterium del Dauphiné 2019.

Froome ya abandonó las filas del Team Ineos y ahora corre para el equipo Israel Start Up Nation, en uno de los nombres importantes en el Dauphiné que ya está en curso, pero su objetivo principal vuelve a ser el Tour de Francia según confesó él mismo.

“El objetivo más grande para mí esta semana es ver que algunos de los números que han estado obteniendo en los entrenamientos también se presenten en la carrera. Me encantaría ver una progresión en términos de escalada. Me gustaría adentrarme más en las subidas de lo que he hecho anteriormente esta temporada. Eso sería una gran, gran victoria para mí", señaló el británico en declaraciones recogidas por ‘Cyclingnews’.

"Ese ha sido el gran enfoque durante las últimas semanas y ciertamente no se está volviendo más fácil a medida que pasan los años, pero me dirijo en la dirección correcta y espero en silencio bajar un poco más en las semanas previas al Tour”, agregó Froome.

Y dijo que sigue firme con las contrarreloj, pero que la montaña es su prueba primaria: "La prueba más importante aquí son definitivamente las subidas. Ahí es donde estoy buscando medir yo mismo esta semana. Creo que he hecho mucha preparación este año, y sería bueno ver los resultados de eso".