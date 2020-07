Compañero de Nairo Quintana habló sobre los miedos del pelotón en el Tour de Francia

Winner Anacona, ciclista colombiano del equipo francés Arkea Samsic, mostró su satisfacción por el hecho de que poco a poco la práctica deportiva profesional vaya volviendo a la normalidad en mitad de la crisis sanitaria del coronavirus.



"El confinamiento es algo que nos ha tocado hacer a todos a nivel mundial, casi sin precedentes. Se han visto afectados muchos sectores, no solamente el ciclismo y el ámbito deportivo, sino el económico en general. Levantar un poco cabeza es importante y, ahora que comienza a mejorar la situación, hay que asumirlo de la mejor manera posible y retomar con el optimismo de que las cosas vuelvan totalmente a la normalidad", dijo.

"Nunca se había cancelado el Tour por una pandemia. Se ha visto afectado no solamente el ciclismo, sino muchos sectores. Se retoma ahora nuevamente la actividad y afortunadamente tenemos un calendario jugoso, un poco prieto pero hay posibilidad de hacer bastantes cosas", declaró en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ganador de la Vuelta a San Juan 2019.



Anacona llegó a la capital de España junto a otros compatriotas en un vuelo que les devolvió a Europa para poder retomar los entrenamientos y las competencias aplazadas por la pandemia. En el caso de su disciplina, toca tomar medidas ante las dificultades para mantener la llamada distancia social.

"La verdad es que en competición va a ser muy complicado. No puede haber distanciamiento en un pelotón, es muy complejo. Lo que sí sé es que van a ser rigurosos con los controles, habrá que hacer uno para cualquier carrera a la que se vaya en el rango de tres días", explicó.



"Tiene que ser un resultado obviamente negativo para poder hacer acto de presencia en las carreras. Si no se siguen los protocolos de seguridad, si no estamos atentos en casa o en el ámbito normal, los contagios pueden llegar. Pero hay que ser optimistas y pensar en que las cosas saldrán bien", expresó Anacona.