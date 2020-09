Crítica de Egan a Nairo por alianzas: "Me he ido con él y no pasa a tirar"

Egan Bernal charló con ESPN en el día del descanso del Tour de Francia y analizó cómo ha transcurrido la carrera. El colombiano fue preguntado sobre una posible 'alianza colombiana' para evitar que los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar brillen en la ronda francesa, teniendo en cuenta que Nairo Quintana fue el de la idea en rueda de prensa.

Bernal opinó al respecto y recordó con sorpresa que Quintana en el pasado no le ayudó a tirar cuando se habían escapado los dos. "Qué raro que Nairo hable de alianzas cuando muchas veces he atacado yo y me he ido con él, le he pedido el cambio y no me pasa a tirar. Me llama la atención...".

“Va a ser complicado y si se presenta la oportunidad, ¿por qué no pasar?... Viniendo de Nairo espero que lo haga”, agregó.

A esto, Egan agregó que más allá de todo si no gana el Ineos espera que lo sea un 'cafetero'. “No sé si se pueda dar una alianza. Me gustaría que, si no soy yo o mi equipo, ganara un colombiano, pero tampoco está fácil decir ‘nos vamos todos los colombianos’", indicó.

Por otro lado, Bernal enfatizó en que su principal objetivo es pelear por el título más allá que sea enfrentar a los de Colombia y evitar que alguno gane. "Cada uno debe ser profesional y buscar su oportunidad, sin mirar si es colombiano”.

En la general individual del Tour de Francia sigue estando como puntero Primoz Roglic. Egan Bernal aparece segundo a 21", mientras que el tercero es el francés Guillaume Martin a 28". Nairo Quintana es quinto a 32" al igual que Rigoberto Urán que es sexto.