Vingegaard lanza inesperado anuncio a tres semanas del Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (JUmbo Visma), se sintió "muy feliz" con la victoria de etapa en la Croix de Fer y la consolidación de su liderato en el Dauphiné, después de llevar a cabo "un plan perfecto".

"Me sentí muy bien, así que quería ganar la etapa. Era el plan que teníamos planeado, estoy muy feliz de que haya funcionado, tengo que agradecer a todos mis compañeros que una vez más hicieron un gran trabajo", comentó en meta.

Vingegaard atacó a 5 km de meta y sus rivales nada pudieron hacer por seguirlo de cerca. El Jumbo desarrolló un plan perfecto.

"La pendiente se hizo muy pronunciada a 6 km de la meta, y decidimos endurecer el ritmo con Tiesj Benoot y Attila Valter para preparar el ataque. Pude irme solo, estoy muy feliz", dijo.

A pesar de la exhibición Vingegaard no cree que se encuentre en plena forma física.

"Mañana veremos cómo me siento, pero es una etapa muy diferente. En cualquier caso, es una de las carreras más importantes del año, me sentiría muy honrado si consigo ganarla mañana. No creo que esté en plena forma, todavía tengo mucho trabajo por hacer de aquí al Tour de Francia”, dijo.