El Tour de Francia 2023 arranca con dos principales favoritos al título, quienes reeditarán el 'mano a mano' del año anterior, pues Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) son los llamados a pelear la camiseta amarilla.

No obstante, no deja de ser interesante la reaparición de Egan Bernal, quien volverá a la ronda gala luego de dos años de ausencia y sueña con ganar su segunda Tour de Francia, claro está, con las probabilidades -de entrada- mermadas, dado que no ha vuelto a alcanzar su punto máximo.

Y es que luego del accidente que sufrió Egan contra un bus intermunicipal durante una sesión de entrenamiento a inicios de 2022, correrá por primera vez una gran vuelta, y lo hará como líder del INEOS.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas si Egan Bernal gana el Tour de Francia?

Lo anterior, indica que los otros siete corredores de la escuadra británica trabajarán para ver bien posicionado a Bernal, y aprovechando este escenario, se ha sabido que, en caso de que se apueste que Egan gana el Tour, y este finalmente sea el resultado, las casas de apuestas abonarán 101 veces más lo apostado. Lo cual indica que por cada $1000 apostados, el usuario recibiría $101000.

Claramente, Egan no aparece entre los corredores con más probabilidades para hacerse con el trofeo del Tour el próximo domingo 23 de julio. Por el contrario, quienes más opciones -según la data- tienen, son Vingegaard y Pogacar, por lo que solo pagan 2.10 por cada peso apostado.

¿Cuáles son las cuotas que pagan si un colombiano gana el Tour de Francia 2023?

Y en ese orden de ideas, acorde a las probabilidades que tienen los colombianos de ganar el Tour en 2023, el mejor 'parado' es Daniel Felipe Martínez, por quien pagan 76.00 si es campeón; por Rigoberto Urán 301.00 y por Estaban Chaves y Harold Tejada abonarán 501.00.

¿Cómo le ha ido a Egan Bernal sus participaciones en el Tour de Francia?

La primera vez que Egan corrió el Tour fue en 2018 cuando finalizó 15, siendo clave para que Geraint Thomas fuera campeón y Chris Froome terminara tercero; los tres corrían por el Sky. En 2019, Bernal fue el ganador de la Grande Boucle. Y en 2020, el colombiano tuvo que retirarse.