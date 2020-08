Desde el Bahrain McLaren apuestan por Landa en el podio del Tour

Pello Bilbao (Bahrain McLaren), campeón de España contrarreloj, considera que su jefe de filas, Mikel Landa "puede ser candidato al podio de París" y que llegando bien a la última semana "estará en la pomada".



"Claro que Mikel Landa puede alcanzar el podio, tiene buenas opciones, lo más alto ya es más complicado, pero si llegamos a la ultima semana bien estaremos en la pomada", indicó el vizcaíno.



Ante la primera etapa con final en alto de este martes en Orciéres Merlette, el ciclista vizcaíno, de 30 años, cree que puede ser un día clave para los aspirantes a la general.



"Mañana es uno de los días decisivos, ¿por qué no se va a poner Landa de amarillo? No vamos a coger la batuta, pero nunca se sabe, ayer se encontró bien y va a más".



Bilbao descarta sus opciones personales de buscar una etapa para centrarse en el objetivo de llevar al líder al podio.



"Oportunidades para mi no veo ninguna, no pienso en ello, lo que mas ilusión me hace es que Mikel haga podio en París, eso es suficiente".

Entretanto, un "cohete de bolsillo" llamado Caleb Ewan (Lotto Soudal) hizo honor a su sobrenombre al imponerse por velocidad explosiva en la tercera etapa del Tour, disputada entre Niza y Sisteron, de 198 kilómetros, en la que el francés Julian Alaphilippe disfrutó de su primera jornada de amarillo.



Día tranquilo, final supersónico con Caleb Ewan de protagonista, capaz de buscar el hueco haciendo "eses" en un poblado esprint para adjudicarse con autoridad su cuarta etapa en el Tour, ganando el pulso al irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) y al reciente campeón de Europa, el italiano Giacomo Nizzolo (NTT).