Desde el Movistar responden a los críticos del Tour por falta de ataques

El español Enric Mas, que sufrió una caída en la sexta etapa del Tour de Francia, se mostró confiado en que no tendrá repercusiones físicas y que solo será "chapa y pintura".



"He pillado una piedra en un descenso, creo que antes del penúltimo puerto. Son cosas que pasan, estamos en el Tour, son 21 días y todos los percances pueden estar aquí. Hoy me ha tocado a mi. Me estoy quitando el guante y está un poco hinchado", dijo el jefe de filas de Movistar.



Mas, que es décimo octavo de la general a 22 segundos del líder, el británico Adam Yates, indicó que se encuentra en buena condición para "hacer una gran actuación" en el Tour.



"El principio de temporada no ha sido el mejor para el equipo, pero estamos en la pomada, a parte de la caída de hoy. Esperemos hacerlo muy bien", comentó nada más cruzar la meta del Mont Aigoual.



El ciclista del Movistar rechazó las críticas a que esta edición del Tour esté siendo poco combativa y con pocos ataques, después de que la jornada de la víspera se saldara sin ninguna fuga por vez primera desde los años 90.



"Si los que nos critican estuvieran encima de la bici y vieran la velocidad a la que se rueda se les quitarían las ganas de decir eso", aseguró.



Mas indicó que la subida a Orcières-Merlette, primer final en alto de la edición, se hizo "a 30 o 35 por hora", lo que hacía "imposible arrancar".



"Hoy ha sido igual, se ha puesto Castroviejo a tirar y o estás muy buen o atacas pero te vuelves para atrás enseguida", señaló.



En la jornada de ayer, miércoles, "era suicida escaparse porque era hacia abajo y con viento en contra".



"Está siendo un Tour muy rápido y, no sé por qué, pero corremos con más cabeza que otros años. Pero en Pirineos y Alpes, todos los equipos lo van a intentar", agregó.