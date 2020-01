El Tour de Francia lo ha hecho oficial y le ha dado buenas noticias al colombiano Nairo Quintana, quien podrá ser parte de la ronda gala en 2020 con su equipo Arkea Samsic. La formación bretona fue invitada oficialmente por los organizadores y despeja, de esa manera, las dudas que había sobre la decisión que se iba a tomar. De igual manera serán parte del pelotón B&B Hotels y Direct Energie, quienes completarán el trío de invitaciones.

Vea también: Ineos prendió las alarmas con las malas noticias que hay sobre Froome

Cabe señalar que el conjunto galo estaba en entredicho frente a la decisión que tomó la UCI de no renovarle su licencia de equipo Profesional Continental, la segunda división en el contexto europeo. Esto último le impediría ser parte de la ‘grande boucle’, cosa que al final no sucedió con la medida que tomó el Tour. De igual manera serán parte del pelotón B&B Hotels y Direct Energie, quienes completarán el trío de invitaciones.

⭐ #TDF2020 Teams ⭐



The following teams will participate in the #TDF2020:



➡ The 19 UCI WorldTeams.🌍



➡ 🇫🇷 @TDE_ProCycling, first UCI ProTeam in 2019.



➡ 🇫🇷 @BBHotels_VC and 🇫🇷 @Arkea_Samsic, are awarded with a wildcard by the organizers. pic.twitter.com/hZK7yqckCD