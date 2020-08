Director del Jumbo revela detalles de la salud de Roglic de cara al Tour

Las últimas declaraciones de Primoz Roglic, líder del Jumbo Visma, encendieron las alarmas de cara al próximo Tour de Francia. El ciclista esloveno es uno de los favoritos para pelear por el título, pero lo que dijo despertó una gran duda respecto a su participación.

“Todavía no me siento en mi mejor nivel. Pudo haber sido peor, pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia. Por el momento no sé si podré empezar el Tour el sábado en Niza”, confesó Roglic, quien sufrió una fuerte caída en el pasado Critérium del Dauphiné que lo hizo retirarse a falta de una etapa para salir campeón.

Sin embargo, junto a estas declaraciones de Roglic, el director del poderoso Jumbo Visma, Merjin Zeeman, decidió hablar y negó que el corredor estuviera en un mal momento físico, incluso, lo ve como gran opción para comandar el pelotón en la 'Grand Boucle'.

“A Primoz ya no le molesta su caída en Dauphiné. Este fin semana entrenamos en serio y lo hizo sin problemas", resaltó Zeeman y agregó que ha sido excelente el trabajo del cuerpo médico. "Gracias al trabajo de nuestros médicos ya se puede entrenar en plenitud”, aseguró.

El Jumbo Visma espera a toda costa poder tener en su mejor nivel a Roglic para luchar por el título del Tour de Francia ante una difícil escuadra del Team Ineos que contará con el actual campeón, el colombiano Egan Bernal, como capo del equipo en las carreteras francesas.