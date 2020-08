Dos ciclistas se fracturaron y seguirán compitiendo en el Tour de Francia

El catalán David de la Cruz (UAE Team Emirates), tomó la salida en la segunda etapa del Tour a pesar de sufrir una pequeña fractura en el sacro, mientras que el holandés Wout Poels, compañero de Mikel Landa en el Bahrain McLaren, se ha lanzado con una costilla rota.



Son lesiones que en la mayoría de deportes serían motivos sobrados para optar por la retirada y el descanso, pero en el ciclismo no son suficientes para bajarse de la bicicleta.



De la Cruz, victorioso en 2017 y 2018 en el Paseo de los Ingleses, fue uno de los más perjudicados de la jornada, aunque no tanto como su compatriota Rafa Valls o el belga Philippe Gilbert, retirados con serias fracturas en el fémur y rótula respectivamente.



No hay dolor para el catalán, que afronta una etapa con tres puertos exigentes. Tampoco para Wout Poels, con una costilla rota.



Los médicos han hecho horas extras en este comienzo de Tour. Thibaut Pinot, líder de Groupama FDJ, pedalea a pesar de los traumatismos en la rodilla y el hombro derechos; sus gregarios David Gaudu, William Bonnet y Rudy Molard también presentan diversos golpes.



Por parte de Israel Start-Up Nation, pasaron por el hospital para descartar fracturas Ben Hermans, André Greipel y Nils Politt. Todos ellos han tomado la salida en la etapa de hoy.