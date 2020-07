Eddy Merckx aseguró cuál fue el error del Movistar con Nairo en el Tour de Francia

Siempre es importante conocer la opinión del gran exciclista y cinco veces campeón de Tour de Francia, Eddy Merckx, quien tiene la autoridad para analizar el presente del ciclismo internacional. Respecto a esto, el belga habló con Win Sports sobre Nairo Quintana y aseguró cuál fue el error principal del Movistar Team para que el pedalista no ganara la ‘Grand Boucle’.

Para el ‘Caníbal’, la escuadra telefónica se equivocó el año pasado cuando no ayudó de la mejor manera al colombiano para que pudiera llegar en las mejores condiciones físicas a las etapas de montaña. No obstante, destaca que el boyacense nunca se rindió.

“El equipo (Movistar) no fue suficientemente fuerte para darle los esfuerzos antes de la montaña, pero él corría para un buen equipo, no sé por qué no pudo ganar el Tour”, analizó Merckx, quien ve con buenos ojos el cambio de equipo de Quintana, pues esto podría beneficiarlo y darle mayor confianza para luchar por un nuevo un podio en la próxima ‘Grand Boucle’.

“Ahora es el único líder y quizá todos le ayuden a él a ganar el Tour después de tantos años", concluyó Merckx. Y es que Quintana será la carta principal del Arkea francés en la ronda ‘gala’, donde esperan luchar por un podio o el ansiado título.

El Tour de Francia, máxima competencia ciclística a nivel mundial, se correrá entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.