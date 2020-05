Eddy Merckx sentencia a Chris Froome si decide irse del Ineos

Eddy Merckx, para muchos el mejor ciclista de la historia, habló en la web 'La Stampa' sobre la situación de Chris Froome y su futuro deportivo, ya que el británico podría salir del Ineos a otra escuadra, esto debido a la lucha por el liderato con el colombiano Egan Bernal y Geraint Thomas, ambos ya ganadores del Tour.

Para el 'Caníbal', si Froome se va del Ineos, será muy difícil que pueda luchar por el título de la 'Grand Boucle' en otro equipo. "Escuché que quiere irse de Ineos quizás porque no puede soportar la rivalidad interna con Bernal y Thomas. Pero la hazaña de ganar un quinto Tour será muy difícil para él si no tiene un equipo a su lado como lo tuvo durante sus cuatro victorias en Francia", advirtió.

Para Merckx, la gran ayuda de la escuadra Ineos ha hecho que estos pedalistas brillen en las grandes vueltas; sin llegar a quitarle méritos, el belga resalta que el poder de dicho equipo es muy grande en el ciclismo global.

Froome ganó con el Ineos las ediciones 2013, 2015, 2016 y 2017 del Tour de Francia. Cabe recordar que el pedalista al inicio fue gregario de Bradley Wiggins en 2012, para luego tomar el liderato rotundo; sin embargo, no sabe bien cuál será su futuro por la lucha interna que hay con Bernal y Thomas.

"Ya gané un Tour de Francia, y no voy a desperdiciar la oportunidad de ganar otro, eso es seguro. Que me sacrificaría por estar al 100 por ciento ... no creo que vaya a hacer eso, ni él ni nadie lo harán", concluyó para Eurosport Merckx.