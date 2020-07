Egan advirtió a Froome y Thomas por la estrategia para ganarse el liderato del Ineos

“Sinceramente, de verdad es muy complicado. Hay que llegar a las carreras previas al Tour, mostrar mi buena condición, que estoy andando bien y haciendo las cosas de la mejor forma; así el equipo tiene bastante experiencia en llevar ciclistas y una preparación para el Tour de Francia y ellos van a saber en qué condición está cada corredor desde la primera carrera”, señaló en primera medida, recordando que él estará en la Ruta de Occitania, Tour de L’Ain y Criterium de Dauphiné antes de correr en el Tour de Francia.

“Es un deporte muy duro donde no se puede mentir y muy rápidamente se va a ver quién está mejor que el otro, los tres somos profesionales y sabemos qué es ganar un Tour de Francia y vamos a ser honestos el uno con el otro y la carretera va a poner a cada uno en su lugar”, agregó Bernal respecto a sus otros dos compañeros.

“En lo personal, si me toca ayudarle a Froome o a Thomas lo voy a hacer porque Ineos me paga para correr por el equipo y no por mí; y espero que ellos dos hagan lo mismo. Yo recuerdo que Thomas a veces se quedaba en el Tourmalet y él siendo el líder me daba vía libre para subir por mi cuenta”, cerró dejando un mensaje al compañerismo en el poderoso equipo británico, a pesar que Froome lo abandonará al final de la temporada.