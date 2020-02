Egan Bernal confesó por qué prefirió el Tour sobre el Giro para la temporada 2020

Egan Bernal confirmó desde hace varias semanas que acudirá al Tour de Francia 2020 para defender el título que obtuvo el año anterior. El colombiano descartó su presencia en el Giro de Italia a pesar de ser una carrera que lo desvela, pero todo tiene un motivo: INEOS siempre busca reinar en la carrera más grande de todas y ya hubo una orden deportiva.

Al respecto, el propio Egan habló con El País de España y contó detalles de la decisión: "Lo pensamos, pero vimos de inmediato que este no era el mejor año", en parte por el recorrido que no lo beneficiaba por las tres contrarreloj.

Además, el colombiano argumentó su decisión en el desgaste físico de un exigente calendario: "En primer lugar, porque tengo 23 años y nunca he hecho dos Grand Tours en el mismo año. Y obviamente, si voy al Giro después de ganar el Tour, lo menos que la gente esperaría es que me vaya bien, lo que significa ganar o subirse al podio... Entonces tendría que ir al Tour para defender ese título. Además de eso, hay una semana menos entre los dos que en 2019 y después del Tour del año pasado estaba exhausto".

Cuando le preguntaron sobre su declarada admiración al Giro de Italia, por el tiempo que vivió en ese país, respondió: "Me gustaría, pero entiendo al equipo. La mejor decisión es centrarse en el Tour. El Giro para el año siguiente", explicó.

Y cerró descartándose del grupo de jóvenes promesas del ciclismo mundial, entendiendo que su edad ya no aplica para esa consideración: “No soy viejo, pero Remco tiene 20 años, Pogacar también es muy joven y ¿cuántas etapas ha ganado? Es impresionante. Tengo 23 años, soy consciente de que soy joven, pero a veces me siento excluido de esa generación".