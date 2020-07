Egan Bernal contó lo que sabe sobre el polémico futuro de Chris Froome

Aunque hace varios meses no se corre una competencia en el World Tour, la polémica en las altas esferas del ciclismo de ruta ha estado servida por cuenta de Chris Froome y una supuesta división en el Ineos por el liderato del equipo para el Tour de Francia, puesto que Egan Bernal es el actual campeón y está en mejor condición física, pero el británico es un capo de grandes conquistas que busca su quinto maillot amarillo.

Todo esto ha desencadenado en numerosos rumores que apuntan a la salida de Chris Froome del Ineos, algo que se daría a final de año cuando termine su contrato, pues tendría pensado no renovarlo y partir a otro equipo con mayor protagonismo; incluso se dijo que podría correr el Tour de Francia con Israel Start Up Nation, pero el tema quedó quieto.

Al respecto, Egan Bernal contó lo poco que sabe y opinó sobre alguien a quien considera un gran amigo: “Creo que sí correrá el Tour. Se ha hablado mucho del tema, que podría cambiar de equipo antes del final del año. Tengo una muy, muy, muy buena relación con Chris, hemos corrido varias competencias, pero claramente es un tema delicado. Entiendo la posición en la que él está. Espero que corra con nosotros, es una persona que ha ganado cuatro veces el Tour, una el Giro y dos la Vuelta a España. Sabe bastante de ciclismo, conoce el Tour y es un hombre importante en el equipo”, señaló el colombiano en diálogo con el diario El Tiempo.

“Creo que por las circunstancias serán muchos los que pelearán el título y este Tour tendrá mucho más nivel que los anteriores. Será una prueba distinta, no solo en lo deportivo, sino en la vida, así que tendrá bastante prestigio y por eso nos preparamos… Es que los ciclistas más veteranos tienen experiencia, recorrido y pueden llegar en buena forma. No demasiado bien, porque ellos cogen la forma a medida que transcurre la carrera. Siempre van de menos a más y con eso llegan a la última semana y a la ‘crono’ en las mejores condiciones. Los jóvenes podemos coger la forma más rápido, pero decir que es ventaja, no lo sé”, agregó Bernal sobre lo que podría pasar en la próxima ronda gala.

Y entregó pequeños secretos sobre cómo ganar el Tour de Francia, algo que él consiguió con autoridad el año anterior: “Hay que ganar segundos siempre. La clave está ahí, en recuperar, en dormir bien, en comer bien, en cuidarse de algo inesperado, todo eso va a contar. La idea es ganar el Tour y eso es para todos, no solo para nosotros en el Ineos”.