Egan Bernal: lo que piensa del Tour de Francia y su gran obsesión para el 2021

El colombiano Egan Bernal (Ineos) aseguró este viernes que está tratando de "no pensar" en el Tour de Francia, del que es vigente campeón, porque "la situación es muy complicada" a causa de la pandemia del coronavirus y que hace difícil saber si se podrá disputar la edición de este año.



"Trato de no pensar en el Tour de Francia, la situación es tan complicada que no se pueden imaginar las fechas. Espero que se pueda correr, lo espero por mí, por mi equipo, por el ciclismo en general y por los aficionados", afirmó Bernal en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".

Lea también: Alberto Contador elogia lo hecho por Nairo en el Arkea



Bernal, de 23 años, hizo historia el año pasado al ser el primer corredor colombiano capaz de ganar el Tour de Francia, además de ser el tercer ciclista más joven que logra esta hazaña.



El corredor del equipo Ineos sigue deseando poder correr esta edición de la carrera francesa e informó de que el próximo año tiene la idea de competir en el Giro de Italia, una prueba que nunca ha disputado.

De interés: 'Magic' Johnson espera que la NBA tenga campeón en el 2020



"Correr el Giro de Italia es una de las cosas que deseo hacer desde que me convertí en profesional. Viví en Italia, tengo muchas amigos en este país y conozco las carreteras. La idea para este año era correr el Tour y algunas clásicas como "Il Lombardía", y luego competir en el Giro de 2021. Pero debemos entender cómo terminará esta temporada", dijo.