Egan Bernal lo reveló: el momento donde Thomas le entregó el liderato en el Tour

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, se encuentra en casa pasando la cuarentena obligatoria que puso Colombia para prevenir la propagación de contagios; mientras eso sucede, Win Sports publicó una entrevista que concedió el ciclista donde cuenta varios detalles del título obtenido el año anterior en suelo galo.

El colombiano, en primera medida, admitió que la suerte jugó a su favor en algunos momentos de la carrera: "Sí, el recorrido le puede favorecer a X ciclista y a mí me favoreció. Eso esclareció la carrera y en las últimas etapas fue donde yo gané el Tour. Me favoreció un poco la altura y las subidas que eran como las de Colombia", dijo. Y añadió: "No había nervios. Mi día de la CRI fue mi día malo, pero los otros días me sentía mejor y que me estaba recuperando bien. Lo que no sabía era si iba a tener lo suficiente para llegar a las últimas etapas y sacar el tiempo que necesitaba para ganar el Tour. Me sentía bien y no creía que fuera a perder 10 minutos, pero no como para sacar un minuto y medio o 40 segundos al resto".

Y posteriormente empezó a relatar el momento en el que Ineos piensa en serio en Egan como el campeón del Tour: “Fue un alivio porque yo venía de la CRI (contrarreloj) perdiendo tiempo, pero llegamos al Col du Tourmalet y me voy sintiendo mejor. Llega el momento de los últimos kilómetros donde tengo que poner un ritmo. Ahí es cuando Geraint Thomas se queda. En la radio me dicen que siga, pero a rueda y eso me ayudó, pero pierdo un poco de tiempo. Eso fue algo que me mostró que estaba bien y, además, porque descuento con Thomas. Ahí el equipo me toma más confianza".

Pero fue en las fracciones finales donde se decidieron por un cambio de líder, ante el buen momento del colombiano: “La verdad nunca estuvo totalmente clara, hasta que fui líder en la etapa 19. La etapa anterior, a mí me mandan a atacar y cuando lo hago alguien tenía que seguirme, porque yo estaba cerca de la general. En ese momento Thomas podría evitarse ese cambio de ritmo. Al día siguiente cambiaron los papales y era Thomas el que tenía que atacar y si tiene las piernas se va solo. Nos dieron la oportunidad a los dos. Él ataca, pero todo el mundo se va por él y cuando le entran yo me vuelvo a ir. Era la única forma de ganar el Tour".