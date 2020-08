Egan Bernal presentó el nuevo uniforme y patrocinador de Ineos para el Tour de Francia

A tres días de iniciar el esperado Tour de Francia, carrera de ciclismo más importante del mundo que sobrevivió a la pandemia del coronavirus en Europa, los equipos del World Tour ultiman detalles para competir. Algunos, como Ineos, tendrán el lujo de estrenar uniforme y patrocinador en la prestigiosa ronda francesa.

Así las cosas, este miércoles Ineos presentó oficialmente a su nuevo patrocinador, por lo que ahora tendrá un cambio de colores y diseño en el uniforme, así como en el nombre oficial de la escuadra. Y Egan Bernal encabezó la lista de fotos y videos como actual campeón del Tour de Francia.

A la petroquímica Ineos (que remplazó a la televisara Sky) se suma ‘Grenadiers’, una marca de camionetas 4x4 en Europa que ha aprovechado el legado del ciclismo en la escalada de montaña para vincular su compañía e invertir en el elenco británico, considerado como el mejor y más poderoso del mundo por sus títulos y nombres.

Ahora el uniforme tendrá un símbolo similar a una ‘A’ mayúscula de color rojo en el centro de la camiseta y el tono cambia a azul oscuro. Asimismo, el nombre del equipo cambia a ‘Team Ineos Grenadiers’ para el Tour de Francia y todas las competencias de las diferentes categorías UCI que restan en el calendario.

